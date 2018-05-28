«Ливерпуль» присмотрел нового вратаря на Украине

Вратарь луганской «Зари» и сборной Украины Андрей Лунин может продолжить карьеру за рубежом: 19-летним футболистом заинтересовались четыре европейских команды. Об этом сообщает «Команда №1».

Это английские клубы «Эвертон» и «Ливерпуль», а также команды из итальянской серии A — «Наполи» и «Интернационале». Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов провел встречу с руководством «Ливерпуля» в одном из отелей Киева накануне финала Лиги чемпионов.

Английский клуб уступил мадридскому «Реалу» в финальном матче Лиги чемпионов. Ошибки вратаря мерсисайдцев Лориса Кариуса позволили испанцам выиграть со счетом 3:1.

В нынешнем розыгрыше Украинской премьер-лиги Лунин провел 29 матчей. В восьми играх голкипер оставил ворота луганского клуба в неприкосновенности. Лунин провел одну игру в составе национальной команды Украины.

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