В КПРФ резко ответили на слова Трампа о коммунизме

Зюганов назвал Трампа бандитом без совести и мозгов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал президента США Дональда Трампа после его заявления о том, что коммунизм является «смертельной угрозой американской свободе». Свое мнение политик высказал в интервью изданию «Подъем».

По словам Зюганова, комментарии Трампа связаны с политикой США в отношении Китая, где правит коммунистическая партия. Он назвал американского лидера «образцом торгаша» и стопроцентным бандитом.

«Ничего нового Трамп не сказал и сказать не может. У него для этого нет ни мозгов, ни совести», — заявил политик. Кроме того, он обвинил президента США в стремлении добиваться своих целей с помощью давления и угроз.

Ранее Трамп, выступая по случаю Дня независимости США, назвал коммунизм величайшей угрозой для страны, поставив его выше мировых войн, нападения на Перл-Харбор и терактов 11 сентября. По мнению американского лидера, именно коммунизм представляет главную опасность для свободы США.