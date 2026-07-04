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14:36, 4 июля 2026Россия

В КПРФ резко ответили на слова Трампа о коммунизме

Зюганов назвал Трампа бандитом без совести и мозгов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alex Brandon / AP

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал президента США Дональда Трампа после его заявления о том, что коммунизм является «смертельной угрозой американской свободе». Свое мнение политик высказал в интервью изданию «Подъем».

По словам Зюганова, комментарии Трампа связаны с политикой США в отношении Китая, где правит коммунистическая партия. Он назвал американского лидера «образцом торгаша» и стопроцентным бандитом.

«Ничего нового Трамп не сказал и сказать не может. У него для этого нет ни мозгов, ни совести», — заявил политик. Кроме того, он обвинил президента США в стремлении добиваться своих целей с помощью давления и угроз.

Ранее Трамп, выступая по случаю Дня независимости США, назвал коммунизм величайшей угрозой для страны, поставив его выше мировых войн, нападения на Перл-Харбор и терактов 11 сентября. По мнению американского лидера, именно коммунизм представляет главную опасность для свободы США.

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