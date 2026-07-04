Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 4 июля 2026Мир

Захарова ответила на слова увидевшего сигнал в появлении Путина в военной форме политика

Захарова заявила, что методология увещевания со стороны России претерпела изменения
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова британского политика и журналиста Джима Фергюсона, увидевшего сигнал в появлении президента России Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Думаю, он прав. Сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Все они были проигнорированы сломавшимся западным ретранслятором», — заявила Захарова. Она также добавила, что методология увещевания западных стран претерпела изменения со стороны России.

При этом дипломат добавила, что Россия не отказывается от мирного решения украинского конфликта.

Ранее Фергюсон увидел сигнал в том, что Путин появился на совещании в военной форме. По словам политика, раньше глава государства появлялся только в гражданской одежде.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что российские войска взяли Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны поздравил личный состав с освобождением Константиновки

    Появились подробности о прошлом убившего в лесу 12-летнюю Милану россиянина

    Освобождение Константиновки назвали ключом к взлому обороны ВСУ

    Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в сорокаградусную жару

    Летящий из Стамбула в Минеральные Воды Sukhoi Superjet подал сигнал бедствия

    Россиянка побывала в Мексике и узнала про «зубную мафию»

    Министр просвещения сделал заявление об особом статусе педагогов

    Российский боец рассказал о своем участии в защите Донбасса

    Раскрыто возможное место похорон актрисы Жемчужной

    Золотой Трамп появился среди отцов-основателей США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok