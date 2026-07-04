Захарова ответила на слова увидевшего сигнал в появлении Путина в военной форме политика

Захарова заявила, что методология увещевания со стороны России претерпела изменения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова британского политика и журналиста Джима Фергюсона, увидевшего сигнал в появлении президента России Владимира Путина в военной форме на совещании об освобождении города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Думаю, он прав. Сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Все они были проигнорированы сломавшимся западным ретранслятором», — заявила Захарова. Она также добавила, что методология увещевания западных стран претерпела изменения со стороны России.

При этом дипломат добавила, что Россия не отказывается от мирного решения украинского конфликта.

Ранее Фергюсон увидел сигнал в том, что Путин появился на совещании в военной форме. По словам политика, раньше глава государства появлялся только в гражданской одежде.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что российские войска взяли Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению ДНР.