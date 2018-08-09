Член русской мафии попадет за решетку из-за кроссовок Канье Уэста

Во время судебного процесса над членами русской мафии в Бруклине (Нью-Йорк) рэкетира Леонида «Ленни» Гершмана опознали по кроссовкам. Об этом сообщает New York Post.

Согласно показаниям свидетеля обвинения Рената Юсуфова, он опознал подозреваемого по фотографии, на которой тот был запечатлен в высоких кроссовках из лимитированной коллекции adidas Yeezy Boost 750 OG, созданных совместно с рэпером Канье Уэстом.

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Эта модель из серой замши на рифленой подошве стоимостью 1500 долларов выходила малым тиражом и была в продаже только в 2016 году. Этот факт помог идентифицировать время, когда был сделан снимок, и уличить Гершмана, который обвиняется в вымогательстве, азартных играх, ростовщичестве и торговле наркотиками на Брайтон-Бич и Кони-Айленде.

Поклонники высмеяли наброски кроссовок, сделанные американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом и опубликованные им в своем Twitter. Речь идет о новых моделях Yeezy Boost 700 Wave Runner, Yeezy Boost 350 и Yeezy 500, которые Уэст планирует выпустить в 2019 году. Пользователям Twitter не понравилась техника исполнения эскизов, и они раскритиковали их в соцсети, называя «детскими».

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