Смолов отказался от сотен тысяч евро ради чемпиона России

Стали известны детали контракта между нападающим сборной России Федором Смоловым и московским «Локомотивом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Стороны заключили соглашение сроком на четыре года. Бывший клуб форварда «Краснодар» выручит с продажи Смолова девять миллионов евро, которые будут переведены двумя траншами. В новой команде нападающий сможет зарабатывать около трех миллионов евро. Эта сумма учитывает заработную плату и бонусы за достижения. Также отмечается, что Смолов пошел навстречу руководству «железнодорожников», отказавшись от десяти процентов от суммы трансфера (900 тысяч евро), которые ему полагались в случае ухода из стана «быков».
Ранее 9 августа «Локомотив» объявил о трансфере Смолова. Сам игрок отметил, что рад выступать в московском клубе и иметь возможность сыграть в Лиге чемпионов.
«Локомотив» — действующий победитель Российской премьер-лиги (РПЛ). Выступления в Лиге чемпионов москвичи начнут с группового этапа.
Смолов выступал в составе «Краснодара» с 2015 года. Футболист дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.