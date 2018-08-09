Создавший VIP-камеры в «Матросской Тишине» «решальщик» отправился в колонию

Суд приговорил «решальщика» Дионисия Золотова к семи годам и шести месяцам лишения свободы за хищение 80 миллионов рублей у топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Об этом в четверг, 9 августа, официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила «Интерфаксу».

«С учетом позиции гособвинителя суд признал Золотова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала Нефедова.

11 июля сообщалось, что Золотов, известный как создатель VIP-зоны в СИЗО «Матросская Тишина», заключил досудебное соглашение со следствием. Ему предъявлены обвинения в хищении мошенническим путем 80 миллионов рублей у Владимира Евдокимова, бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» по качеству.

По данным следствия, Золотов, будучи арестованным за мошенничество и находясь в следственном изоляторе №5 «Водники», предложил своему сокамернику Евдокимову через знакомых коррумпированных правоохранителей переквалифицировать его дело на более мягкую статью. Кроме того, он пообещал Евдокимову изменить меру пресечения — с ареста на домашний арест или подписку о невыезде. Эти услуги Золотов оценил в 80 миллионов рублей. Евдокимов и его жена собрали нужную сумму и передали ее адвокату Золотова Александру Малофееву.

Дионисий Золотов в 2015 году был приговорен за аналогичное преступление к шести годам лишения свободы, так же в особом порядке. В обмен на смягчение он дал признательные показания в отношении бывших начальников УВД по Западному округу Москвы — полковника Владимира Рожкова и генерал-майора Алексея Лаушкина. Первый изобличен в получении взяток и осужден на 10 лет лишения свободы, второй скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Владимир Евдокимов был найден мертвым в туалете камеры СИЗО №5 «Водники» в ночь на 16 марта 2017 года. По заключению экспертов, он покончил с собой. После этого его бывшая жена и заявила в ФСБ о передаче крупной суммы адвокату.

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