Создатель VIP-камеры в «Матросской Тишине» пошел навстречу следствию

Дионисий Золотов, известный как создатель VIP-зоны в СИЗО «Матросская Тишина», заключил досудебное соглашение со следствием. Ему предъявлены обвинения в хищении мошенническим путем 80 миллионов рублей у Владимира Евдокимова, бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» по качеству. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным следствия, Золотов, будучи арестованным за мошенничество и находясь в следственном изоляторе №5 «Водники», предложил своему сокамернику Евдокимову через знакомых коррумпированных правоохранителей переквалифицировать его дело на более мягкую статью. Кроме того, он пообещал Евдокимову изменить меру пресечения — с ареста на домашний арест или подписку о невыезде. Эти услуги Золотов оценил в 80 миллионов рублей. Евдокимов и его жена собрали нужную сумму и передали ее адвокату Золотова Александру Малофееву.

«При этом в действительности заключенный и его сообщники не имели возможности и намерения передавать кому-либо указанную сумму. Обвиняемые заключили досудебное соглашение со следствием, которое было утверждено прокурором, и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Это значит, что оба могут рассчитывать на срок не более трех четвертей от минимального, предусмотренного уголовным кодексом, то есть около 7,5 лет.

Дионисий Золотов в 2015 году был приговорен за аналогичное преступление к шести годам лишения свободы, так же в особом порядке. В обмен на смягчение он дал признательные показания в отношении бывших начальников УВД по Западному округу Москвы — полковника Владимира Рожкова и генерал-майора Алексея Лаушкина. Первый из них изобличен в получении взяток и осужден на 10 лет лишения свободы, второй скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Владимир Евдокимов был найден мертвым в туалете камеры СИЗО №5 «Водники» в ночь на 16 марта 2017 года. По заключению экспертов, он покончил с собой. После этого его бывшая жена и заявила в ФСБ о передаче крупной суммы адвокату.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!