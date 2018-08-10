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Греция отозвала посла из России

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Андреас Фриганас

Посол Греции в России Андреас Фриганас вернется на родину в ближайшее время. Министерство иностранных дел страны отзывает его из Москвы. Об этом в пятницу, 10 августа, РИА Новости сообщил источник в правительстве.

Решение принял лично глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Котзиас.

В Москву, добавил источник, направят другого посла, но когда это случится, пока не уточняется. Собеседник агентства в греческих дипломатических кругах подтвердил эти данные.

11 июля греческая газета Kathimerini сообщила, что из страны было решено выслать двух российских дипломатов, еще двум запретят въезд. Издание поясняло, что они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что данный шаг будет иметь зеркальные последствия.

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