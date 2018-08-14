Дзюба заставил фаната рыдать

@vlad_zima / Twitter

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча с казанским «Рубином» около 20 минут фотографировался с болельщиками, один из которых зарыдал после встречи с футболистом. Видеозапись в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Владислав Зимагулов.

Встреча состоялась в Казани и завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0, Дзюба стал автором голевой передачи. После финального свистка он прошел мимо трибун, откуда его позвали фанаты. Один из них заплакал. Дзюба подошел к нему, обнял и подарил свою бейсболку.

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