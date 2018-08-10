В Европе захотели Дзюбу на время

Французский «Бордо» намерен арендовать нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Бордо» рассчитывает арендовать 29-летнего форварда до конца текущего сезона. Отмечается, что в ближайшее время французская сторона отправит в Санкт-Петербург официальный запрос.

9 июля сообщалось, что китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» проявляет интерес к трансферу 196-сантиметрового нападающего сборной России. Также среди претендентов на игрока назывался «Кардифф Сити».

Вторую половину сезона-2017/2018 Дзюба провел на правах аренды в тульском «Арсенале». За 10 матчей футболист забил шесть голов. На чемпионате мира-2018 Дзюба забил три мяча и отдал две голевые передачи.

По итогам сезона-2017/2018 «Бордо» заняло шестое место в чемпионате Франции, получив право выступать в Лиге Европы. В первом матче третьего раунда квалификации турнира французы обыграли украинский «Мариуполь» со счетом 3:1.

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