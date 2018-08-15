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Организаторы выставки Бэнкси в Москве ответили на возмущения художника

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То, что британский стрит-арт художник Бэнкси обратил внимание на не согласованную с ним выставку в Москве, косвенно говорит о значимости этого события для него. Об этом рассказал РБК продюсер и организатор Александр Начкебия.

По его словам, выставку никогда не позиционировали как согласованную с художником. На ней представлены работы, хранящиеся у частных коллекционеров, у которых «есть право выставлять работы художника на выставках». Продюсер также отметил, что во всех интервью говорилось о возможной негативной реакции Бэнкси на это событие.

«У нас представлены исключительно авторизованные работы — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси. Все работы имеют сертификаты подлинности», — добавил Начкебия. По его словам, привезти работы в Москву было нелегко.

Ранее 15 августа Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram скриншот переписки, в которой выразил возмущение проходящей в Москве неавторизованной выставки его работ и платным входом на нее. По словам художника, он не берет деньги за возможность увидеть его работы, по крайней мере, если к ним не прилагается поездка на колесе обозрения.

Выставка Бэнкси в Центральном доме художника открылась 2 июня и пройдет до 2 сентября. Стоимость билетов составляет 550-650 рублей.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. Его работы оцениваются в миллионы долларов, фирменный стиль художника — использование трафаретов.

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