Бэнкси возмутился платным входом на свою выставку в Москве

Британский стрит-арт художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram скриншот переписки со знакомым, в которой выразил возмущение проведением в Москве неавторизованной выставки его работ и платным входом на нее.

«Ты понимаешь, что я не имел к этому никакого отношения, да? Я не беру деньги за возможность увидеть мои работы — по крайней мере, если к ним не прилагается поездка на колесе обозрения», — написал Бэнкси приятелю.

На предложение опубликовать пресс-релиз с официальной позицией художника по московской выставке Бэнкси ответил, что «не ему жаловаться на людей, без разрешения выставляющих где-то изображения». Вместе с тем он согласился с идеей опубликовать в соцсетях скриншот этой переписки.

Персональная выставка Бэнкси в Центральном доме художника открылась 2 июня и пройдет до 2 сентября. На ее официальном сайте утверждается, что в экспозицию входят оригинальные уникальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии работ художника. По словам организаторов, выставка «составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также частных собраний коллекционеров со всего мира». Билеты стоят 550-650 рублей.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. Его работы оцениваются в миллионы долларов, фирменный стиль художника — использование трафаретов.

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