Путин захотел больше позитива в социальных сетях

Президент Владимир Путин считает, что в социальных сетях не хватает позитивного контента. Соответствующим наблюдением он поделился во время общения с участниками образовательного форума «Машук» в среду, 15 августа, передает РИА Новости.

Руководитель проекта «Студенческий медиахолдинг» Висраил Хадиев рассказал Путину о том, как создается контент для студенческих телестудий. Он отметил, что преимущественно он распространяется в социальных сетях.

«Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100 процентов, которого часто не хватает», — отреагировал глава государства.

7 июня Владимир Путин заявил, что «никто не собирается закрывать» социальные сети в России. Так глава государства отреагировал на обращение популярных блогеров, которые попросили его прокомментировать слухи о закрытии Instagram и YouTube. Он также признал необходимость использовать современные средства борьбы с террористами, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете.

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