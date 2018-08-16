Россиянин приспособил Кубок Стэнли под пельмени

Куратор Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Фил Причард поделился фотографией, на которой российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов поедает пельмени прямо из Кубка Стэнли. Фото размещено в Twitter-аккаунте Причарда.

«Нет ничего лучше, чем закончить вечер в русском стиле. Традиционные пельмени в Кубке Стэнли!» — подписал публикацию куратор.

11 июня другой форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился фото, где лежит в кровати вместе с наградой. Изображение быстро разлетелось по сети и стало мемом.

8 июня «Вашингтон Кэпиталс» одолел в пятом матче финальной серии «Вегас Голден Найтс». Столичный клуб стал обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории.

В регулярном сезоне-2017/2018 Кузнецов провел 79 игр в составе «Кэпиталс». На счету форварда 83 очка по системе «гол + пас». В плей-офф нападающий набрал 24 очка в 32 матчах.

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