Пользователи сети заставили вещи летать по комнате

Пользователи сети запустили новый флешмоб #MatildaChallenge, целью которого стало воспроизведение знаменитой сцены из американского фильма «Матильда» 1996 года выпуска. Ролики опубликованы в Twitter.

Главная героиня комедии обладала магическими способностями: она умела передвигать вещи взглядом и поднимать предметы в воздух силой мысли. В одной из сцен девочка использовала свои умения, чтобы закрывать двери, готовить себе завтрак и заставить двигаться все вещи в комнате.

Спустя 22 года после выхода фильма юзеры решили воспроизвести мистические приемы Матильды, однако вместо магии они воспользовались помощью друзей и знакомых. Под музыку из оригинальной картины помощники незаметно двигали предметы, когда главные герои роликов бросали на них взгляд.

Спустя несколько дней после начала флешмоба на него обратила внимание актриса Мара Уилсон, которая исполнила главную роль в «Матильде». Девушка начала делать репосты наиболее смешных роликов на своей странице в Twitter.

— Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 13 августа 2018, 20:42

— Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 13 августа 2018, 20:44

Ранее пользователи соцсетей запустили опасный флешмоб #InMyFeelings, для выполнения которого необходимо выйти из движущегося по дороге автомобиля и станцевать под песню американского рэпера Дрейка.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!