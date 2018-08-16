На Украине предупредили о «незаметной» оккупации Белоруссии

Россия может незаметно для жителей Белоруссии оккупировать республику, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. Об этом он заявил в интервью «Апострофу».

По мнению чиновника, Москва может развязать новую войну на своих границах, в частности в Белоруссии. «У меня такое впечатление, что даже [президент Белоруссии Александр] Лукашенко уже опасается этого», — сказал замминистра.

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«Они [белорусы] даже не заметят, что у них произошла оккупация. Это один из вариантов, но я думаю, что это вообще возможно, потому что в Беларуси сейчас нет союзников и поддержки в мире. В свое время они сделали ставку на Россию и теперь могут получить», — прогнозирует Грымчак. По его словам, Россия может это сделать «без особых напрягов».

О возможности России оккупировать Белоруссию говорят не первый раз. В августе прошлого года бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявлял, что РФ может захватить Белоруссию во время стратегических учений «Запад-2017».

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