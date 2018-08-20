Футболист минского «Динамо» прокомментировал слухи о сдаче матча «Зениту»

Полузащитник минского «Динамо» Никита Корзун прокомментировал слухи о сдаче ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с петербургским «Зенитом». Его слова приводит «Прессбол».

«Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало — людей, начавших очень сильно "переживать" за "Динамо", которые, наверное, даже и футбол не включали», — заявил Корзун.

По словам хавбека, футболисты белорусского клуба слишком расслабились после победы в Минске. «Проиграть со счетом 1:8 — у меня в карьере это впервые. Ясное дело, неприятно. Но опять-таки, все мы взрослые люди, и все понимают, для чего мы тут собрались», — добавил он.

После поражения в первом матче со счетом 0:4 «Зенит» сумел выйти в следующий раунд квалификации Лиги Европы благодаря разгромной победе на своем поле — 8:1.

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