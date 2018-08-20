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Минспорта придумало жесткое наказание для принимающих допинг спортсменов

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Министерство спорта готовит серьезное ужесточение наказания для нарушителей допингового запрета. Об этом сообщают «Известия».

Уличенные в махинациях с запрещенными веществами спорстмены, тренеры, врачи или другие специалисты лишатся доходов и имущества, полученные за высокие достижения на соревнованиях. Изменения в антидопинговый закон предусматривают обеспечение защиты для информаторов о нарушениях. В ведомстве сообщили, что разработанные предложения будут приняты до конца 2018 года.

Минспорта рассматривает возможность прекращения финансирования для региональных спортивных организаций, если они нарушают антидопинговые правила. В трудовом законодательстве также могут появиться положения с санкциями за несоблюдение запрета. Нарушителей следует отстранять от работы и принудить к выплате компенсации работодателю, считают в ведомстве.

В 2014 году на проблему с допинговыми нарушениями в российском спорте впервые обратил внимание немецкий журналист Хайо Зеппельт, который неоднократно выступал в качестве разоблачителя махинаций с допингом. За два года он выпустил цикл расследований об употреблении российскими спортсменами запрещенных веществ, что в итоге привело к дисквалификации сборной. Из-за допингового скандала национальная сборная пропустила Олимпийские игры-2018. Вместо нее в Южную Корею поехала команда «Олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом.

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