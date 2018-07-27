МОК раскритиковал «закон Родченкова»

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с критикой относительно возможного принятия в США «закона Родченкова», подразумевающего, в частности, тюремные сроки за применение запрещенных препаратов. Об этом сообщает Inside The Games.

«Мы приветствуем шаги, предпринимаемые США в борьбе с допингом. Однако то обстоятельство, что законопроект может затронуть представителей всех 206 национальных олимпийских комитетов, членов МОК, нас беспокоит», — сообщил порталу представитель организации. Также в МОК признались, что стремление подвести под уголовную ответственность в США граждан других стран в рамках данного закона кажется «странным».

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«Закон Родченкова», подразумевающий санкции в отношении тех, кто изготовляет, распространяет или применяет допинг, затронет все международные соревнования, в которых принимают участие американские атлеты или организации. В рамках предполагаемого закона предусмотрены денежные штрафы до одного миллиона долларов и тюремные сроки (до десяти лет в зависимости от тяжести преступления).

Закон назван в честь бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Россиянин бежал в США в 2016 году, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его показания легли в основу доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В результате чего ряд российских спортсменов не смогли принять участия в международных соревнованиях.

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