МОК предложил России вернуться

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о поддержке изменений в российском спорте. Его цитирует «Р-Спорт».

«Россия была подвержена санкциям, про нее не напишут в исторических книгах об Олимпиаде-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые она провела и проводит», — сказал Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне.

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28 февраля стало известно, что МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). «Все результаты проверок наших спортсменов, показали их "чистоту". Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — заявил тогда член МОК Шамиль Тарпищев.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Тогда же была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018 и национальная команда. В Пхенчхан отправились только спортсмены, приглашенные МОК. Российские атлеты выступали под олимпийским флагом в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

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