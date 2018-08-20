Звезда YouTube рассказала о жизни без кишки

Лондонская писательница и популярный блогер Ханна Виттон рассказала о сексуальной жизни после операции на толстой кишке, пишет Daily Mail.

26-летней Виттон удалили часть кишки в связи с язвенным колитом, от которого она страдала с семи лет. После воспалительной вспышки ей сделали операцию и вырезали пораженный участок. С этого времени девушка носит на животе стомный мешок — калоприемник.

Девушка отмечает, что человек, вынужденный постоянно носить с собой калоприемник, выглядит не слишком сексуально, однако она и ее партнер приспособились к новым реалиям. Перед половым актом она опорожняет резервуар. Кроме того, девушка выбирает нижнее белье с высокой талией, которое удерживает нижнюю подвижную часть мешка. По признанию Виттон, во время секса она непроизвольно испускает газы, однако такие смешные моменты только сближают ее с бойфрендом Дэном.

Фото опубликовано @hannahwitton

«Я знаю, что люди со стомными мешками смущаются или стыдятся, потому что они не знают, как об этом говорить», — отмечает блогер. По ее словам, она намерена повысить осведомленность окружающих о проблемах людей, перенесших операцию на толстой и прямой кишке, и добиться, чтобы тему калоприемников перестали считать табуированной.

Фото опубликовано @hannahwitton

Девушка признается, что новые обстоятельства жизни нанесли удар по ее самооценке. Кроме того, заботиться о самом приспособлении, которому ее хозяйка дала шутливое прозвище Мона, оказалось не так просто. Устройство нуждается в опорожнении каждые несколько часов, в том числе и в ночное время суток. Проблемы также могут возникнуть, когда калоприемник наполняется газами.

Виттон регулярно делится историями из жизни после операции в Instagram, где у нее 149 тысяч подписчиков, и на YouTube, где ее постоянно смотрят полмиллиона человек.

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