Британцы оставят российский футбольный клуб без Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Уфа» может пропустить первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским клубом «Рейнджерс» из-за трудностей с получением британских виз. Об этом сообщает Daily Record.

Если «Уфа» не получит визы и не приедет на первый матч противостояния с «Рейнджерс», это повлечет завершение выступления в Лиге Европы. Отмечается, что после матча четвертого тура Российской премьер-лиги против «Динамо» 20 августа «Уфа» намерена подать документы в консульство Великобритании на получение виз по ускоренной процедуре, однако генеральный директор клуба не уверен, что процедура будет выполнена в необходимые сроки.

Главный тренер шотландской команды Стивен Джеррард в интервью изданию The Scottish Sun заявил, что это не его проблемы. «Я услышал об этом недавно, посмотрим, как все сложится. Надеюсь, они получат визы и приедут», — отметил он.

Московский «Спартак» летом не смог отправить молодежную команду на турнир в Северную Ирландию также из-за проблем с визами.

Первый матч противостояния между «Уфой» и «Рейнджерс», запланированный на 23 августа, должен пройти в Глазго на арене «Айброкс».

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