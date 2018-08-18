Семака засыпали угрозами после разгромного поражения «Зенита»

Жена главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала в Instagram, что семья получала угрозы после поражения в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против минского «Динамо».

«После игры с "Динамо" (Минск) посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, а сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду — ни одного барашка волн: "Спасибо команде" (согласна), "Дзюба — бог" (отличная работа)», — написала Семак.

Она обвинила в непрофессионализме тех, кто принижает заслуги тренера в успехе команды по итогам противостояния с «Динамо». Анна также поблагодарила футболистов, болельщиков, мужа и бога за победу и силу духа.

После поражения в первом матче со счетом 0:4 «Зенит» сумел выйти в следующий раунд квалификации Лиги Европы благодаря разгромной победе на своем поле — 8:1.

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