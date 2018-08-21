В России предложили повысить очередной налог

Для граждан с доходом выше пяти миллионов рублей в год налог на доходы физических лиц (НДФЛ) целесообразно установить в размере 20 процентов. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов на парламентских слушаниях по вопросу повышения пенсионного возраста.

«Считаю справедливым, если бремя расходов будет разделено самыми обеспеченными категориями населения за счет увеличения ставки НДФЛ до 20 процентов с доходов свыше пяти миллионов рублей в год», — сообщил он.

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По оценке ректора, повышение налога принесет в бюджет примерно 50 миллиардов рублей. «Не самые большие деньги, но это некий жест, который мы должны сделать по отношению к незащищенным слоям населения. Они должны видеть, что те, кому повезло, несут большую социальную нагрузку», — сказал Кузьминов.

Он сослался на проведенный ВШЭ опрос населения, который показал, что половина граждан России готова платить дополнительные налоги «для решения общенародных проблем».

Стоит отметить, что россияне активно уклоняются от уплаты НДФЛ. В прошлом году, по результатам 2,6 тысячи выездных налоговых проверок физических лиц, Федеральная налоговая служба дополнительно начислила 8,775 миллиарда рублей.

Ранее в этом месяце была повышена с 18 до 20 процентов ставка налога на добавленную стоимость (НДС).

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