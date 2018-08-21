На акции в поддержку Олега Сенцова задержали 10 человек

На Чистопрудном бульваре в Москве задержали 10 участников акции, выступивших в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего сотый день в ямальской колонии «Белый медведь». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным издания, их отправили в ОВД по Басманному району. Одним из задержанных является журналист Шура Буртин, объявлявший голодовку в поддержку режиссера.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Сенцова на российских заключенных на Украине невозможен. По ее словам, это связано с тем, что у Сенцова «получились по факту два гражданства», а, согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России, аналогичное правило действует и для российских граждан. Омбудсмен предположила, что нужно искать новую правовую форму: например, заключить двустороннее соглашение между Россией и Украиной о статусе лиц с двумя гражданствами.

Олег Сенцов был приговорен к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму в 2015 году. Заключенный объявил бессрочную голодовку 14 мая, единственным условием прекращения которой он назвал освобождение 64 украинских политзаключенных в России. В июле мать Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына. В Кремле ответили, что прошение должен подать сам заключенный.

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