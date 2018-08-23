Владельцы магазинов в «Зимней вишне» пожаловались Путину на тяжелую долю

Предприниматели, потерявшие свой бизнес в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», попросили президента Владимира Путина помочь им разобраться с долгами по кредитам. Видеообращение опубликовала на своей странице «ВКонтакте» кемеровчанка Ирина Филимонова.

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«Для многих из нас этот бизнес и источник дохода был единственный. Все мы были закредитованы под бизнес в этом торговом центре. У нас остались огромные долги, которые мы на сегодняшний день уже не в состоянии выплачивать сами», — сообщили арендаторы на видео.

У них всех на руках постановления Следственного комитета о признании их потерпевшими. Но, в отличие от тех, кто потерял в огне своих родных и близких, предприниматели не получили ни материальной, ни психологической помощи.

Бизнесмены попросили президента оказать содействие в решении проблем с банками и предоставить дополнительное субсидирование, чтобы восстановить собственное дело.

Днем 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» начался пожар. Предположительно, причиной ему послужило короткое замыкание. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десять человек. 21 августа торговый центр полностью снесли.

Пострадавшим, их родственникам и семьям погибших предоставлена психологическая помощь. Суммарная компенсация за жизнь каждого из погибших — семь миллионов рублей.

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