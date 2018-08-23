Еще один российский футбольный клуб погряз в долгах

Игроки калининградской «Балтики», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), готовы пойти на бойкот матчей и тренировок из-за долгов по зарплате. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Последнюю зарплату игрокам выплатили за апрель. За май зарплата вообще не выплачивалась, а по премиям есть долги еще с прошлого года. Сначала ребята собирались бойкотировать тренировки, потом — игры», — рассказал генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

По его информации, у клуба проблемы со спонсором — «Калининградским янтарным комбинатом». Вместе с тем, Зотов отмечает, что бойкот футболистами матчей может привести к дисквалификации всей команды. Для этого достаточно пропустить две игры первенства ФНЛ.

По итогам семи туров «Балтика» занимает 17-е место в ФНЛ. 26 августа калининградцы дома примут ярославский «Шинник».

11 августа сообщалось, что клуб Российской премьер-лиги «Анжи» имеет долги на 248 миллионов рублей. Из-за финансовых трудностей команда испытывает проблемы с оплатой перелетов. Не исключено, что «Анжи» снимется с турнира.

Перед сезоном-2018/2019 два других российских футбольных клуба прекратили существование из-за финансовых трудностей. Ими стали пермский «Амкар», сохранивший по итогам сезона-2017/2018 место в премьер-лиге, и «Тосно», ставший обладателем Кубка России.

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