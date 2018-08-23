Новый тренер «Челси» вернул игрокам кетчуп и утренний сон

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри изменил график тренировок, освободив игрокам утреннее время, и отменил строгую диету. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, специалист решил дать футболистам возможность проводить больше времени с семьей. Также Сарри разрешил включить в рацион игроков кетчуп и другие соусы. Нововведения одобрили многие футболисты, которые были недовольны жесткой политикой предыдущего тренера Антонио Конте.

13 июля стало известно, что синие прекратили сотрудничество с Конте. Сезон-2017/18 под его руководством лондонцы завершили на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Последним клубом 59-летнего Сарри был итальянский «Наполи». За три сезона, проведенных в Неаполе, итальянец дважды становился серебряным призером серии A и один раз выигрывал бронзу.

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