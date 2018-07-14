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«Челси» объявил имя нового тренера

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Новым главным тренером лондонского Челси назначен итальянский специалист Маурицио Сарри. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

«Надеюсь, мы сможем показать болельщикам зрелищный футбол. Надеюсь и на то, что мы будем бороться за титулы — ведь это именно то, что заслуживает этот клуб», — заявил Сарри.

«Мы рады приветствовать Маурицио, и с нетерпением ждем реализации его футбольной философии в "Челси"», — прокомментировала назначение Сарри директор клуба Марина Грановская.

13 июля стало известно, что «Челси» прекратил сотрудничество с итальянцем Антонио Конте. Сезон-2017/2018 под его руководством лондонцы завершили на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Последним клубом 59-летнего специалиста был итальянский «Наполи». За три сезона, проведенных в Неаполе, Сарри дважды становился серебряным призером серии A, и один раз выигрывал бронзу.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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