«Челси» избавился от главного тренера

Английский футбольный клуб «Челси» прекратил сотрудничество с итальянским специалистом Антонио Конте. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте лондонцев.

В заявлении «Челси» выражает благодарность 48-летнему специалисту. Конте выиграл с «Челси» чемпионат и Кубок Англии. В чемпионском сезоне клуб одержал 30 побед в 38 матчах английской премьер-лиги (АПЛ). При итальянце клуб также установил рекорд по протяженности победной серии (13 матчей).

Сезон-2017/2018 лондонский клуб под руководством Конте завершил на 5-м месте в АПЛ.

Итальянец возглавил «Челси» после чемпионата Европы-2016, где руководил сборной Италии.

Наиболее успешным для итальянского специалиста был период работы в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год. Под руководством Конте туринцы трижды становились чемпионами Италии и дважды выигрывали Суперкубок.

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