Моуринью ответил назвавшему его человечишкой тренеру «Челси»

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил коллеге из «Челси» Антонио Конте, назвавшему португальца человечишкой. Слова наставника МЮ приводит портал Goal.com.

«Когда я начинаю с кем-то конфликтовать, а это было много раз, то несу за это ответственность. В случаях, когда я не являюсь зачинщиком, забавно наблюдать, как твои оппоненты начинают вести себя как жертвы, хотя ими не являются. Но, честно говоря, мне все это не нравится. Поэтому для меня этот конфликт исчерпан», — сказал Моуринью.

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Португалец признал, что бывает не прав. «Иногда виноват я, иногда — коллеги. Если я не прав, то стараюсь первым принести извинения, как было в случае с Клаудио Раньери. С тех пор наши взаимоотношения стали прекрасными», — рассказал тренер.

7 января Конте назвал Моуринью человечишкой. Конфликт между тренерами разгорелся после комментария португальского специалиста относительно бурного поведения Конте во время матчей.

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