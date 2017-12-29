Слишком накачанный нападающий заставил Моуриньо беспокоиться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо обеспокоен формой нападающего Ромелу Лукаку. Специалист считает, что он слишком много занимался в тренажерном зале. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Моуриньо полагает, что бельгиец набрал слишком много мышечной массы, из-за чего потерял форму. В частности, форвард стал медлительнее. Помимо этого, снизилась его результативность: в последних 19 матчах Лукаку сумел забить четыре гола.

Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года за 75 миллионов фунтов. Всего на его счету 26 голов в 42 матчах во всех турнирах. До этого бельгиец выступал за лондонский «Челси» и ливерпульский «Эвертон». При росте 192 сантиметра его вес равен 92 килограмма.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Манчестер Сити» подопечные Моуриньо отстают на 15 очков.

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