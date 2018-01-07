Моуринью сочли человечишкой

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Антонио Конте вступил в конфликт с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и назвал его человечишкой. Об этом сообщает BBC.

«Подобные комментарии, которыми стараются задеть, даже не зная правды, дает только человечишка. Он был человечишкой в прошлом, остается им и, возможно, будет в будущем. Думаю, когда вы пытаетесь побольнее задеть человека, это означает, что вы маленький человек», — ответил Конте Моуринью, напомнившему британской прессе о том, что ранее итальянец отбывал дисквалификацию за недоносительство о договорных матчах в Серии А.

Как отмечает издание, конфликт между тренерами разгорелся после комментария португальского специалиста относительно его спокойствия во время матчей. «Если я не веду себя на бровке как клоун, это не значит, что я утратил страсть», — сказал Моуринью. Конте воспринял эти слова на свой счет и предположил, что у наставника «Манчестер Юнайтед» старческое слабоумие.

54-летний Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед» с мая 2016-го. За это время команда под его руководством завоевала Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии, а также победила в последнем розыгрыше Лиги Европы. Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов — с «Порту» и «Интером».

48-летний Конте работает в «Челси» с апреля 2016 года. В прошлом сезоне он привел синих к титулу чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ). В бытность тренером «Ювентуса» итальянец получил десятимесячную дисквалификацию за недоносительство о договорных матчах в сезоне-2010/11 (когда он работал в «Сиене»).

После 22 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 47 очками занимает второе место в таблице. «Челси» отстает от «красных дьяволов» на одно очко и идет третьим. Лидирует «Манчестер Сити» — в активе горожан 62 очка.

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