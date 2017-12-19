Английский тренер рассказал о разбитой копилке дочери ради вина для Моуринью

Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон выразил надежду на то, что его коллега из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выпьет с ним вина в преддверии матча команд в Кубке английской лиги. Слова Джонсона приводит BBC Sport.

«Надеюсь, Моуринью согласится после игры выпить со мной вина. Я потратил 450 фунтов на бутылку! Мне пришлось разбить свинью-копилку своей дочки. Оно прилетело из самой Португалии. Мы провели исследование и поняли, что Жозе нравится именно это вино, которое ценят эксперты. Надеюсь, он зайдет, и мы немного поговорим», — сказал Джонсон.

36-летний специалист назвал Моуринью топ-тренером и рассказал о купленном вине. «Это бутылка Barca Velha Red 2004 года. Я думаю занять у Жозе не более 5-10 минут», — добавил тренер.

Встреча между «Бристоль Сити» и «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги пройдет в среду, 20 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бристоль» занимает третье место в Чемпионшипе — втором по статусу английском дивизионе, МЮ — второе в премьер-лиге.

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