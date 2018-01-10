Нападающий МЮ отказался от многомиллионного контракта из-за предсказания вуду

Бывший нападающий английского «Эвертона» Ромелу Лукаку в 2017 году отказался продлевать контракт с клубом из-за предсказания вуду, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал владелец «ирисок» Фарад Мошири, слова которого приводит The Guardian.

«Я потратил два лета, чтобы сохранить Лукаку. В 2016-м я три месяца разговаривал с его агентом, ним самим, его матерью и семьей и смогли удержать его еще на год. Прошлым летом мы предлагали ему лучшие условия, чем "Челси" (140 тысяч фунтов в неделю — прим. «Ленты.ру»). Что бы они ни предлагали Лукаку, мы давали больше. Но он не хотел оставаться», — рассказал Мошири.

По его словам, в определенный момент стороны пришли к соглашению. Лукаку направлялся в офис «Эвертона», чтобы подписать новый контракт, однако перед этим позвонил матери. Она рассказала, что отправилась в паломничество в Африку, где она встретила служителя вуду. Он предсказал, что форварду следует перейти в «Челси».

Тем не менее Лукаку провел лето с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, после чего перешел в стан «красных дьяволов». За его трансфер клуб заплатил 75 миллионов фунтов.

В конце 2017 года сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо обеспокоен тем, что Лукаку набрал слишком много мышечной массы, из-за чего потерял форму. В частности, форвард стал медлительнее. Также снизилась его результативность. В текущем сезоне он забил 10 голов в 21 матче в рамках Английской премьер-лиги.

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