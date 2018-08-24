В Сибири нашли подходящих для клонирования древних животных

Российские палеонтологи обнаружили в Якутии тушу жеребенка, возраст которой достигает 30-40 тысяч лет, а также останки мамонта с мягкими тканями. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты отмечают хорошее состояние тела лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте. Таким образом, находка является потенциально пригодной для клонирования животного.

У найденного ископаемого, относящегося к вымершему виду Equus lenensis, сохранились кожа, волосы, копыта, хвост и внутренние органы. Возраст жеребенка на момент смерти составлял примерно 2-3 месяца. Причиной смерти, вероятно, является попадание в какую-то «ловушку» естественного происхождения, поскольку видимых повреждений на теле не было.

У трупа были взяты образцы волос и биологических жидкостей для тщательного генетического анализа. По словам исследователей, на данный момент это самые хорошо сохранившиеся из всех останков древних лошадей.

В 2015 году в Якутии палеонтологи нашли хорошо сохранившиеся останки двух пещерных львят. Тогда ученые заинтересовались возможностью клонирования древних животных из тканей, «законсервированных» в вечной мерзлоте.

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