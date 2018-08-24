Таджикский туроператор отказался спасать россиян в горах

Таджикский туроператор Pamir Peaks не захотел предоставлять вертолет туристам из Польши, СНГ, России и США, застрявшим в горной системе Памир. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал знакомый одного из участников похода Владислав Беляев, каждый турист заплатил около 2,5 тысячи долларов за это путешествие, и транспортировка также входила в сумму. 12 августа туроператор прислал спасательный вертолет, который эвакуировал часть альпинистов, однако из-за жесткой посадки трое из них погибли.

После этого, по словам Беляева, компания под разными предлогами отказывается присылать другой вертолет. Он также отметил, что в лагере, где сейчас находится около 30 путешественников, закончилось продовольствие, и многим альпинистам требуется медицинская помощь. «Например, россиянин Алексей Ларионов получил обморожение рук второй степени, у туристки из Польши гнойная ангина, у всех оставшихся на поляне Москвина дизентерия», — уточнил Беляев.

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Он добавил, что туроператор отключил туристам интернет, поэтому теперь они могут связаться с кем-то только по спутниковому оборудованию.

Ранее в августе представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи сообщила, что в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли два члена экипажа и три альпиниста из России. Всего на борту вертолета находились 15 альпинистов (13 россиян, один белорус и один испанец), а также три члена экипажа.

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