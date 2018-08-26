Футболиста потребовали наказать за антиукраинские высказывания

Союз украинцев ​​Португалии обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием дисциплинарного наказания игрока «Спортинг Клуб Брага» Алана Озорио, который появился на видео с антиукраинскими высказываниями. Об этом сообщается на сайте организации.

Авторы письма отмечают, что на видео Озорио заявил, что Украина состоит из 24 областей, что не соответствует истине, поскольку полуостров Крым является неотъемлемой частью (25-м регионом) Украины, который в результате силового вторжения российской армии в марте 2014 был незаконно аннексирован Россией.

«Своим действием футболист грубо нарушил уставные требования ФИФА и обязан понести соответствующее наказание», — подчеркнули в союзе. Члены организации обратили внимание комитета на недопустимость подобных высказываний.

Озорио 8 августа опубликовал видео о поездке в Запорожье в Facebook-аккаунте. Ролик был снят перед отборочным матчем Лиги Европы между «Брагой» и «Зарей». По итогам двухматчевого противостояния в следующий раунд плей-офф вышла украинская команда.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался принять новый статус региона.

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