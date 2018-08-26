Боец ММА нокаутировал соперника ударом из футбола

@fearthe_beard11 / Twitter

Во время поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эрик Андерс нокаутировал Тима Уильямса ударом soccer kick (футбольный удар). Видео появилось в Twitter-аккаунте Prime Bam Childress.

Бой прошел на турнире UFC Fight Night 135. Андерс ударил лежащего соперника в лицо и был объявлен победителем поединка.

Андерс начинал спортивную карьеру в качестве игрока в американский футбол. Он выступал за Университет Алабамы, а после окончания учебы подписал контракт с «Кливленд Браунс». В 2012-м Андерс пришел в смешанные единоборства, а в 2017-м подписался в UFC.

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