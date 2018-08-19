Нурмагомедов назвал единственный шанс для Макгрегора в их поединке

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Его комментарий приводит пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Это будет самый большой бой в истории UFC. Болельщики ждут моей победы. Бой соберет много денег, потому что Конор очень популярен», — заявил россиянин.

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Нурмагомедов также порассуждал о шансах ирландца в бою против него. «У Макгрегора всего один шанс — лаки панч (на бойцовском сленге — один точный удар, часто нанесенный наудачу, после которого соперник оказывается в нокауте — прим. «Ленты.ру»). У него есть только удар слева, и на этом все. А как же борьба? Мечтаю сломать его и выставить неудачником. Просто закройте дверь в клетку», — добавил он.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет 6 октября в рамках турнира UFC 229 в американском Лас-Вегасе. Россиянин будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

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