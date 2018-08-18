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Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором раскупили за три минуты

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Хабиб Нурмагомедов

Все билеты на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором были раскуплены за три минуты с начала продаж. Об этом сообщает телеканал KLAS-TV.

За возможность воочию понаблюдать за боем фанаты выкладывали суммы от тысячи долларов. При этом ранее организаторы обещали выпустить в продажу билеты по цене от 300 долларов.

Нурмагомедов встретится с Макгрегором 6 октября на турнире UFC 229. Бой пройдет в Лас-Вегасе. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед в 26 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

До этого соперники не встречались ни разу. О предстоящем бое Нурмагомедов высказался, заявив, что хочет разбить Макгрегору лицо и тем самым научить его скромности, тем самым уничтожив его морально. «Просто для меня это уже не просто спорт, а личный вопрос», — сказал он.

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