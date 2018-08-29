Макгрегор жестко ответил Мэйуэзеру и послал его семью

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и в полулегком весе ирландец Конор Макгрегор, которому его бывший соперник Флойд Мэйуэзер предложил помощь при подготовке к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, в своем Twitter-аккаунте жестко ответил на это предложение.

«Нахрен Мэйуэзеров, кроме Флойда-старшего и Роджера (отец и дядя боксера, — прим. «Ленты.ру)». Никакого мира. Шаг вперед или провал», — написал боец.

28 августа Флойд Мэйуэзер-младший заявил о готовности предоставить Макгрегору собственный зал в Лас-Вегасе во время подготовки к бою с Нурмагомедовым.

30-летний ирландец сойдется в октагоне с россиянином в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок запланирован на 6 октября 2018 года и состоится в Лас-Вегасе.

Мэйуэзер является непобежденным боксером-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории. В августе 2017 года американец провел с Макгрегором поединок по правилам бокса и выиграл техническим нокаутом в десятом раунде. Победа над ирландцем стала 50-й в его карьере.

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