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Мэйуэзер ответил на хамство Макгрегора

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Флойд Мэйуэзер

Американский боксер Флойд Мэйуэзер, получивший от бойца MMA Конора Макгрегора оскорбление в ответ на предложение потренироваться у себя в зале, отреагировал в Instagram-аккаунте на слова ирландца.

Easiest 9 figures I ever made! All work is what? #mayweatherpromotions #TMT #TBE

Фото опубликовано @floydmayweather

Боксер выложил фотографию, на которой он бьет Макгрегора и подписал ее словами: «Самые легкие девять цифр, которые я заработал. Как вам такая работенка?».

В августе 2017 года Мэйуэзер и Макгрегор встретились на боксерском ринге. Боксер нокаутировал ирландца в 10-м раунде. Сообщается, что за этот бой американец получил порядка 300 миллионов долларов.

28 августа 2018-го Мэйуэзер заявил о готовности предоставить Макгрегору собственный зал в Лас-Вегасе во время подготовки к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец жестко ответил на это предложение: «Нахрен Мэйуэзеров, кроме Флойда-старшего и Роджера (отец и дядя боксера, — прим. "Ленты.ру")». Никакого мира. Шаг вперед или провал».

Макгрегор сойдется в октагоне с Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Поединок запланирован на 6 октября 2018 года и состоится в Лас-Вегасе.

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