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Кадыров решил «без особой задержки» найти нового тренера «Ахмату»

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Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Ледяхов ушел в отставку. На освободившуюся должность рассматривают несколько кандидатур, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни, почетный президент клуба Рамзан Кадыров.

«Игорь Ледяхов по своей инициативе подал в отставку. Она была принята руководством Клуба. В данный момент рассматриваем несколько вариантов приглашения специалиста на должность главного тренера. Думаю, что этот вопрос будет решён без особой задержки», — написал Кадыров.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Руслан Идигов. Он работал в «Ахмате» на различных должностях.

Ранее 2 сентября на стадионе спорткомлпекса «Ахмат-Арена» в Грозном состоялся матч между командами «Ахмат» и «Уфа». Грозненский клуб победил со счетом 2:1.

Игорь Ледяхов возглавил «Ахмат» в мае текущего года. До назначения на протяжении месяца он был исполняющим обязанности главного тренера команды.

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