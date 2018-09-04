NtechLab вошла в тройку лидеров конкурса по определению силуэтов человека

Российская компания NtechLab наряду с разработчиками из Академии наук КНР и исследовательским подразделением крупного китайского интернет-ретейлера JD.com заняли призовые места в международном конкурсе по детектированию пешеходов WIDER Pedestrian Challenge. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторами конкурса выступили мировые IT-корпорации Amazon и SenseTime. Тройка победителей презентует свои решения на одной из главных конференций по компьютерному зрению European Conference on Computer Vision в Мюнхене.

В конкурсе по детектированию пешеходов принимали участие 35 команд со всего мира. Разработчикам необходимо было представить решения, способные определить силуэты пешеходов и велосипедистов на видео, отличить их от других участников движения и статичных объектов. Записи были взяты с камер городского наблюдения в одном из китайских мегаполисов, а также с устройства, установленного на движущемся автомобиле.

Тройку лидеров конкурса возглавила группа ученых Национальной Академией Наук Китая. Компания JD AI Research, являющаяся исследовательским подразделением китайского гиганта в области электронной коммерции, заняла второе место. Российская компания NtechLab с незначительным отрывом показала третий результат, оставив позади всех остальных участников соревнования.

Детектирование силуэтов человека совместно с технологией распознавания лиц способны приблизить точность идентификации личности к стопроцентной вне зависимости от угла обзора камеры, определяя даже тех, кто полностью закрыл лицо или повернут спиной. Кроме того, технология позволяет отслеживать перемещения людей или объектов, определять их маршрут. Данное решение может быть использовано при реализации проекта «Безопасный город» госкорпорации «Ростех», где NtechLab принимает участие в качестве технологического партнера.

«Мы рады, что наш алгоритм по детектированию силуэтов смог составить достойную конкуренцию решениям крупных китайских компаний, обладающих миллиардными бюджетами на исследования и разработки. Алгоритм NtechLab обучался в естественных условиях, в ходе тех сценариев, которые мы успешно реализуем в России, включая определение объемов пассажиропотока на объектах транспортной инфраструктуры, подсчет посетителей спортивных и развлекательных мероприятий, магазинов, ресторанов, казино и т.д. Уверен, что наше решение позволит клиентам открыть новые возможности для роста их бизнеса», – сзаявил основатель NtechLab Артем Кухаренко.

Высокие результаты в WIDER Pedestrian Challenge не первая победа на счету NtechLab. В 2015 году алгоритм компании доказал свою эффективность в конкурсе MegaFace, организованном университетом Вашингтона, опередив более ста команд со всего мира, включая Google. В 2017 году разработка NtechLab была признана лучшей по итогам соревнования, проводимого американским Агентством передовых исследований в сфере разведки. Тогда компания взяла победу за самый точный и самый быстрый алгоритм. В том же году алгоритм по распознаванию эмоций NtechLab выиграл конкурс EmotionNet, организованный университетом Огайо.