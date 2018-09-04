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В России оправдались за отказ строить вертолетоносцы

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Применение вертолетоносцев в составке ВМФ России было бы неэффективным, считает бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев. Об этом сообщает РИА Новости.

Адмирал отметил, что вертолетоносцы уязвимы для ракет противника. По его словам, у потенциального противника России есть высокоточное оружие, из-за чего это судно станет про «плавучей мишенью». Также он добавил, что их функции дублировали бы другие суда, входящие в состав ВМФ.

«Наша судостроительная промышленность способна производить корабли любого класса. Другой вопрос — необходимость постройки тех или иных боевых кораблей и подводных лодок обуславливается военно-морской доктриной или той иной страны. Взвесив все за и против, наше военное руководство пришло к выводу, что строительство вертолетоносцев для ВМФ России нецелесообразно, поскольку их функции дублируют другие — уже имеющиеся у нас вооружения, в том числе десантные корабли», — сказал Валуев.

В августе сообщалось, что в России не будут строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота. Однако, по словам министр промышленности и торговли Дениса Мантурова, в составе ВМФ России должны находиться корабли, способные нести вертолеты. Речь идет, в том числе, об авианесущих крейсерах, которые должны быть оснащены вертолетным крылом, а также десантных кораблях, где вертолеты будут применяться как средства высадки.

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль» — «Владивостока» и «Севастополя». В 2015-м договор был расторгнут из-за ситуации на Украине. В Кремле заявляли, что Франция перечислила средства, выплаченные Россией по контракту (речь идет о 950 миллионах евро), а после возврата оборудования Париж получит право собственности и сможет распоряжаться кораблями.

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