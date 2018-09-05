Ведущий «Воскресного времени» покинул Первый канал

Ведущий телепередачи «Воскресное время» Валерий Фадеев покинул свою должность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Первого канала.

Представители телеканала пояснили, что ведущий давно жаловался на то, что работа над итоговым новостным выпуском отнимает у него много времени. По договору Фадеев завершил свое сотрудничество с каналом на этой должности в конце предыдущего сезона. Сообщается, что он планирует уделять больше времени своей работе секретаря Общественной палаты России.

Фадеев стал ведущим воскресного выпуска программы «Время» в сентябре 2016 года. На этом посту он сменил журналистку Ираду Зейналову.

Ранее ведущий совмещал карьеру в журналистике с общественной деятельностью. С 1998 по 2017 год он занимал пост главного редактора делового еженедельника «Эксперт». В 2012 году Фадеев стал доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, а весной 2017-го — членом Общественной палаты. Спустя три месяца на пленарном заседании организации был избран ее секретарем.

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