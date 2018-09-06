Новые автобусные маршруты запустили к дачам Подмосковья

16 новых автобусных маршрутов до садовых и дачных товариществ запущено в Подмосковье в рамках двустороннего соглашения между правительством Москвы и области. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 сентября.

«Для удобства жителей Московской области и дачников запущено еще 16 новых маршрутов, проходящих от железнодорожных станций и автовокзалов до садовых и дачных товариществ. Данные маршруты обслуживаются 17 автобусами "Мострансавто" большого, среднего и малого классов по регулируемым тарифам», — сказал Тресков.

По его словам, маршруты будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям до окончания дачного сезона — 15 октября.

Новые маршруты запущены на территории городских округов Химки, Подольск, Истра, Егорьевск, Кашира, Домодедово, Можайск, Дмитровский, а также Воскресенского района.

В конце мая были запущены дополнительные автобусы по так называемым дачным маршрутам. Это было сделано по инициативе подмосковных и столичных властей с целью улучшения транспортной доступности СНТ.

Ранее в том же месяце Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин договорились привести в порядок на подмосковных дачах. Объем работ определят эксперты после осмотра территорий.