Бездомный пес стал помощником футбольного тренера

В Парагвае бездомный пес Тесапара стал помощником главного тренера клуба второго дивизиона «2 мая» Хара Сагиера. Об этом сообщает Standard.

Тесапара присутствует на тренировках, матчах и пресс-конференциях команды.

— SP. 2 DE MAYO (@club2demayo) 02 сентября 2018, 21:24

— SP. 2 DE MAYO (@club2demayo) 02 сентября 2018, 19:27

«Как-то раз я дал ей кусочек эмпанады на улице и с тех пор мы больше не расставались. Во время тренировок она подражает движениям игроков и рычит на соперников по ходу матчей. Этот пес стал одним из членов футбольного клуба. Тесапара никогда не уходит от меня и везде следует за мной», — рассказал тренер.

Клуб «2 мая» выступает во второй по силе лиге Парагвая и в сезоне-2018 после 27 из 30 туров занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидера на 6 очков.

62-летний Сагиер был тренером сборной Парагвая на Олимпийских играх 2004 года. В Афинах команда смогла дойти до финала, и, уступив аргентинцам, заняла второе место.

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