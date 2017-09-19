Аргентинский пес прервал футбольный матч и покусал микрофон

Во время матча третьего тура чемпионата Аргентины между «Сан-Лоренсо» и «Арсенал Саранди» на футбольное поле выбежал пес. Видео с инцидентом появилось в Twitter-аккаунте Ataque Futbolero.

Животное играло с мячом, не давая футболистам исполнить угловой. Через несколько минут собаку удалось поймать, и встреча продолжилась. После этого пес остался у кромки поля и покусал микрофон, протянутый ему журналистом.

Матч завершился победой «Сан-Лоренсо» со счетом 1:0. «Арсенал Саранди» потерпел третье поражение подряд и замыкает турнирную таблицу. «Сан-Лоренцо» с пятью очками занимает девятое место.